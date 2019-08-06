УАФ дисквалифицировал шестерых арбитров и одного футболиста за организацию договорных матчей

Состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола (УАФ), на котором было рассмотрено дело по заявлению комитета по этике и честной игре.

В результате КДК УАФ принял решение о дисквалификации шестерых арбитров и одного футболиста за организацию договорных матчей, сообщается на официальном сайте ассоциации.

Арбитры Виктор Арановский, Вячеслав Молотокас и наблюдатель арбитража Юрий Буренко отстранены от любой деятельности, связанной с футболом, на 5 лет.

Арбитр Юрий Вишневский и футболист Александр Райчев дисквалифицированы на два года, судьи Дмитрий Денисюк и Дмитрий Смиляк - на один год.

Также ко всем указанным лицам применена условная санкция в виде отстранения от любой деятельности, связанной с футболом, сроком на два года.

Напомним, что из-за участия в договорных матчах ПФК "Сумы" в апреле был лишен профессионального статуса, а президент клуба Ростислав Козар и ряд футболистов получили пожизненные дисквалификации.