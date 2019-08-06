Корейский боец UFC Хьюн Дон Ма получил серьезную травму в ходе поединка со Скоттом Хольцманом на турнире UFC on ESPN 5, который проходил в американском Нью-Арке на арене "Прудэншл Центр".

Хольцман активно начал поединок и уже в первом раунде на глазу у корейского бойца появилась гематома, а после пары ударов локтями от американца во втором раунде она разрослась до огромных размеров.

Во время перерыва врачи пытались ликвидировать или хотя бы уменьшить гематому на глазу Хьюн Дон Ма, но все их старания были безуспешны.

После сигнала рефери о том, что спортсмен ничего не видит левым глазом, бой был остановлен и победа техническим нокаутом досталась Хольцману.