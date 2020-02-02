Джокович в очередной раз выиграл Australian Open

В финале первого в сезоне турнира "Большого шлема" – Australian Open встретились вторая и пятая ракетки мира - Новак Джокович и Доминик Тим соответственно.

Новак решил не нарушать свою традицию, согласно которой серб неизменно выигрывал все финалы Открытого чемпионата Австралии, в которых участвовал, и в восьмой раз стал обладателем Кубка Нормана Брукса.

Для этого сербу потребовалось четыре сета – 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4.

В первой партии Джокович доминировал до счета 4:1, но позволил Тиму счет сравнять - 4:4. Однако два следующих гейма были за Новаком – 6:4.

Во втором сете в роли догоняющего выступал уже Новак – 1:3, 2:4. Однако сербу удалось счет сравнять – 4:4 и когда, казалось, что Джокович переломил ход второй партии, австриец сделал брейк, а затем взял и свою подачу – 6:4.

Начало третьего сета было словно продолжением окончания второго – Доминик повел 4:1, и, в итоге, довел партию до победы 6:2.

Джокович ответил в четвертом сете – 6:3.

Всё решилось в заключительной 5-й партии, в которой Новак в самом начале сделал брейк и удержал это преимущество до финиша 6:4.

Матч продолжался ровно 4 часа.

Для Джоковича – это 17-й выигранный турнир "Большого шлема".

В качестве бонуса Новак вернул себе звание первой ракетки мира.

В свою очередь, Тим проиграл свой третий финал "Большого шлема" - до Мельбурна австриец дважды уступил в финале Ролан Гарроса.