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Месси в очередной раз вписал свое имя в историю испанского футбола

Лео отметился дублем в кубковом матче.

Месси в очередной раз вписал свое имя в историю испанского футбола
Лионель Месси
Фото: EPA/UPG

"Барселона" уверенно преодолела стадию 1/8 финала Copa del Rey, разгромив борющийся за выживание в Примере "Леганес" 5:0.

Дублем отметился капитан "блаугранас" Лионель Месси.

Таким образом, аргентинец стал первым в истории футболистом, который добыл победу в 500 поединках во всех турнирах Испании на клубном уровне.

Для достижения этой отметки Лео понадобилось 709 матчей.

При этом "Барселона" с Месси в составе потерпела 79 поражений и 131 раз сыграла вничью. За все это время Месси забил 622 гола и сделал 241 результативную передачу.

Кроме того, в матче против "Леганеса" Месси забил 499-й и 500-й мячи за "Барселону" в рамках испанских турниров.

Добавим, что впервые при новом главном тренере Кике Сетьене каталонцы одержали крупную победу.

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