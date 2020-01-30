Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду отметился очередным рекордом.
В данном случае – вне футбольного поля.
34-летний португалец стал первым в мире, чей аккаунт в Instagram достиг 200 млн подписчиков, сообщает Tuttosport.
Интересно, что самый популярный профиль в инстаграме – это страница самой социальной сети Instagram. У нее более 330 млн подписчиков. Но темпы, демонстрируемые Криштиану говорят о том, что он вскоре опередить по этому показателю и самого "прородителя".
На 27 млн подписчиков отстает от CR7 певица Ариана Гранде (173 млн).
Замыкает пьедестал своеобразного хит-парада актер Дуэйн Джонсон (170 млн).
Если говорить о футболистах, то на втором месте, конечно, вечный соперник Роналду на футбольном поле, капитан "Барселоны" Лионель Месси (141 млн).
Недалеко расположился бывший партнер аргентинца по "Барсе", а ныне игрок "Пари Сен-Жермен" - Неймар, у которого 132 млн подписчиков.
Первая десятка самых популярных аккаунтов в инстаграме (по количеству подписчиков):
- Instagram (@Instagram), 330 млн
- Криштиану Роналду (@cristiano), 200 млн
- Гранде (@arianagrande), 172 млн
- Дуэйн Джонсон (@therock), 170 млн
- Селена Гомес (@selenagomez), 166 млн
- Кайли Дженнер (@kyliejenner), 158 млн
- Ким Кардашьян (@kimkardashian), 157 млн
- Лионель Месси (@leomessi), 141 млн
- Бейонсе (@beyonce), 141 млн
- Неймар (@neymarjr), 131 млн
Обновление. В честь этого события футболист опубликовал видео. В ролике показаны фото из аккаунта с важными для португальца событиями.