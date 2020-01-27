Впервые в этом сезоне Серии А первый квартет команд не выиграл ни одного матча в туре

Две ничьи и поражение - вот весь актив лидеров.

В 21-м туре Серии А случился приятный для букмекеров случай – неожиданно ни одна из команд первой четверки не выиграла свой матч.

"Ювентус", несмотря на дежурный мяч Криштиану Роналду, проиграл на выезде "Наполи" 1:2.

"Интер" в Милане разошелся миром с "Кальяри" 1:1.

А в римском дерби была также зафиксирована ничья с аналогичным счетом.

Несмотря на проигрыш, "Старая синьора" осталась во главе турнирной таблицы (51 очко).

На 3 очка от "Ювентуса" отстает "Интер". Еще на 2 очка – "Лацио" (при одной игре в запасе). И замыкает квартет "Рома" (39).

Добавим, что лидер "Ювентуса" Роналду набрал фантастическую форму. Португалец отмечается забитым голом восьмую игру подряд. В этих матчах Криштиану забил 12 мячей.