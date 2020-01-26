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Экс-чемпионка UFC забила свою соперницу и отобрала у нее титул чемпионки Belator

Крис Сайборг была неукратима.

Экс-чемпионка UFC забила свою соперницу и отобрала у нее титул чемпионки Belator
Фото: twitter

В ночь на 26 января в Инглвуде (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 238.

В главном событии вечера встретились бывшая чемпионка UFC, легенда женских смешанных единоборств бразильянка Кристиана Жустину Венансиу, по прозвищу "Сайборг" ("Киборг") и действующая чемпионка Bellator в женском полулегком весе, 36-летняя канадка Джулия Бадд.

34-летняя Сайборг имела подавляющее преимущество на протяжении всего поединка и закончила яркий перфоманс каскадом могучих ударов в четвертом раунде.

Сайборг завоевала титул чемпионки Bellator уже в дебютном поединке новой для себя организации.

Полное видео боя:

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