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Пидручный и Прима провалили масс-старт на этапе Кубка мира, обогнав лишь одного не украинского биатлониста

Не радужные перспективы накануне чемпионата мира.

Пидручный и Прима провалили масс-старт на этапе Кубка мира, обогнав лишь одного не украинского биатлониста
Бенедикт Долль, Кантен Фийон Майе и Йоханнес Бё

Чемпион мира прошлого года в гонке преследования Дмитрий Пидручный и Артем Прима заняли в гонке 28-е и 29-е место соответственно.

Наши биатлонисты на 15-километровой дистанции смогли опередить лишь одного спортсмена, представителя Беларуси Сергея Бочарникова.

А победителем гонки стал француз Кантен Фийон Майе, на 10 секунд опередивший немца Бенедикта Долля, который в свою очередь выиграл финишные разборки у Йоханнеса Бё, а также Ветле-Сьястад Кристиансена и Мартена Фуркада.

Результаты гонки:

  1. Кантен Фийон Майе (Франция, 0+0+1+0), 36:21,5
  2. Бенедикт Долль (Германия, 0+1+0+0), +10,0
  3. Йоханнес Бе (Норвегия, 1+0+0+1), +10,3
  4. Ветле-Сьястад Кристиансен (Норвегия, 0+0+0+1), +10.6
  5. Мартен Фуркад (Франция, 0+0+1+0), +10.8
  6. Эрленн Бьонтегор (Норвегия, 0+1+0+1), +21.4

  • 28. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+0+1+1), +2:48,7
  • 29. Артем Прима (Украина, 2+0+1+1) +2:58,5
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