Пидручный и Прима провалили масс-старт на этапе Кубка мира, обогнав лишь одного не украинского биатлониста

Шокирующим для украинцев был итог мужского масс-старта на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке.

Чемпион мира прошлого года в гонке преследования Дмитрий Пидручный и Артем Прима заняли в гонке 28-е и 29-е место соответственно.

Наши биатлонисты на 15-километровой дистанции смогли опередить лишь одного спортсмена, представителя Беларуси Сергея Бочарникова.

А победителем гонки стал француз Кантен Фийон Майе, на 10 секунд опередивший немца Бенедикта Долля, который в свою очередь выиграл финишные разборки у Йоханнеса Бё, а также Ветле-Сьястад Кристиансена и Мартена Фуркада.

Результаты гонки:

Кантен Фийон Майе (Франция, 0+0+1+0), 36:21,5 Бенедикт Долль (Германия, 0+1+0+0), +10,0 Йоханнес Бе (Норвегия, 1+0+0+1), +10,3 Ветле-Сьястад Кристиансен (Норвегия, 0+0+0+1), +10.6 Мартен Фуркад (Франция, 0+0+1+0), +10.8 Эрленн Бьонтегор (Норвегия, 0+1+0+1), +21.4

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