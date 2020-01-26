Пидручный и Прима провалили масс-старт на этапе Кубка мира, обогнав лишь одного не украинского биатлониста

- Шокирующим для украинцев был итог мужского масс-старта на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке.
Чемпион мира прошлого года в гонке преследования Дмитрий Пидручный и Артем Прима заняли в гонке 28-е и 29-е место соответственно.
Наши биатлонисты на 15-километровой дистанции смогли опередить лишь одного спортсмена, представителя Беларуси Сергея Бочарникова.
А победителем гонки стал француз Кантен Фийон Майе, на 10 секунд опередивший немца Бенедикта Долля, который в свою очередь выиграл финишные разборки у Йоханнеса Бё, а также Ветле-Сьястад Кристиансена и Мартена Фуркада.
Результаты гонки:
- Кантен Фийон Майе (Франция, 0+0+1+0), 36:21,5
- Бенедикт Долль (Германия, 0+1+0+0), +10,0
- Йоханнес Бе (Норвегия, 1+0+0+1), +10,3
- Ветле-Сьястад Кристиансен (Норвегия, 0+0+0+1), +10.6
- Мартен Фуркад (Франция, 0+0+1+0), +10.8
- Эрленн Бьонтегор (Норвегия, 0+1+0+1), +21.4
…
- 28. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+0+1+1), +2:48,7
- 29. Артем Прима (Украина, 2+0+1+1) +2:58,5