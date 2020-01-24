Бэйл обошел Роналдо по числу голов за "Реал"

Накануне "Реал" в рамках 1/16 финала Кубка Испании обыграл на выезде "Унионистас Саламанка" (3:1) и вышел в следующий раунд турнира.

Один гол записал на свой счет валлийский легионер "королевского клуба" Гарет Бэйл.

Благодаря этому валлиец обошел бразильца Роналдо по числу голов за "бланкос", сообщает "твиттер" ESPN.

На счету Бэйла стало 105 голов в 246 матчах за "Реал". Роналдо отметился 104 голами в 177 матчах.

Gareth Bale has now scored more goals for Real Madrid than Ronaldo Nazario 👀 pic.twitter.com/KgPtPiELlA — ESPN UK (@ESPNUK) January 23, 2020

Трансфер Бэйла в "Реал" был осуществлен в сентябре 2013 года из "Тоттенхэм Хотспур". Сумма трансфера составила 101 млн евро.

В нынешнем сезоне 30-летний валлийский форвард принял участие в 12 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором двух забитых мячей и двух результативных передач.

Контракт футболиста с мадридским клубом рассчитан до лета 2022 года.

Отметим, что рекордсменом по забитым голам за "Реал" является "почти" однофамилец Роналд - Криштиану Роналду, который в 438 матчах за мадридцев забил 450 голов.