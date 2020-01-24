Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает развивать свои альтернативные источники дохода, в частности - отельный бизнес.

Футболист у себя в соцсетях анонсировал открытие третьей гостиницы Pestana CR7.

Вслед за родным островом игрока - Мадейрой, столицей Португалии - Лиссабоном и марокканским городом Марракеш, отель Роналду появится в Мадриде.

Судя из сообщения, отель располагается на одной из оживленных улиц испанской столицы – Гран Виа.

Фото: Instagram

Криштиану опубликовал фотографию здания, где находится отель, и показал, как выглядит один из номеров.

"Все ближе и ближе к открытию гостиницы Gran Vía сети Pestana CR7 в Мадриде!", - сообщил Роналду.