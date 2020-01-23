Свитолина не поддержала всеукраинский тренд на Australian Open и вышла в третий раунд турнира

Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла американку Лорен Дэвис в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии – 6:2, 7:6 (8-6).

Матч длился 1 час и 34 минуты.

Отметим, что соперницы встречались между собой в пятый раз, во всех четырех предыдущих встречах сильнее оказывалась украинка.

В 1/16 финала Элину ждет встреча с экс-первой ракеткой мира Гарбинье Мугурусой, которая в своем матче второго раунда обыграла Айлу Томлянович – 6:3, 3:6, 6:3.

Свитолина остается единственной представительницей Украины на Australian Open: ранее из одиночных соревнований вылетели Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Катерина Бондаренко и Катерина Козлова.