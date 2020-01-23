С тех пор, как Сольскьяер стал главным тренером, "Манчестер Юнайтед" проиграл в чемпионате больше матчей, чем выиграл

В рамках 24-го тура Английской Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" потерпел унизительное поражение от "Бернли" 0:2, и отпустил "Челси" в борьбе за 4-е место уже на 6 очков.

Отметим, что с тех пор, как Уле Гуннар Сольскьяер в марте 2019 года стал на постоянной основе главным тренером "красных дьяволов", команда проиграла в АПЛ больше матчей, чем выиграла – 12 против 11, сообщает Opta.

Добавим, что "Бернли" прервал свою безвыигрышную серию на "Олд Траффорд", которая длилась с 1962 года.

Напомним, манкунианцы за последние 4 дня потерпели второе поражение подряд в чемпионате Англии, причем, с одинаковым счетом - в прошедшее воскресенье "Юнайтед" проиграл "Ливерпулю".