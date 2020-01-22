Неизвестные хотят продать свежие фотографии Михаэля Шумахера за 1 млн фунтов

Свежие фотографии 7-кратного чемпиона мира в классе машин Формула-1 Михаэля Шумахера пытаются продать за 1 млн фунтов стерлингов, информирует Mirror.

Об этом сообщил жена гонщика Коринна, которой даже пришлось обратиться по этому поводу в полицию.

Как отмечается, снимки были сделаны в прошлом году в доме гонщика в Женеве, где Шумахер проходит реабилитацию.

Фотографий экс-пилота "Бенеттон", "Феррари" и "Мерседес" не было с самого несчастного случая в горах. Как отмечается, в прошлом году были сделаны фото, на которых Шумахер был запечатлен лежащим в кровати. Затем эти снимки были украдены из дома неизвестным человеком.

Напомним, 29 декабря 2013 года немец получил тяжелые травмы головы, катаясь на горных лыжах во французских Альпах.