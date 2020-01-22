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По делу Беседина отстранен от работы главный врач "Динамо", - СМИ

Леонид Миронов временно отстранен от работы.

По делу Беседина отстранен от работы главный врач "Динамо", - СМИ
Леонид Миронов
Фото: fcdynamo.kiev.ua

Главный врач киевского "Динамо" Леонид Миронов временно отстранен от работы с первой командой, сообщает sportarena.com.

Причина - положительная допинг-проба форварда "бело-синих" и сборной Украины Артема Беседина, уточняет издание.

При этом Миронов отстранен до выяснения всех причин и окончательного вердикта УЕФА по данному вопросу.

Сам главный врач "Динамо" отказывается давать комментарий по делу Беседина.

"Если вы хотите разговаривать по поводу Беседина, я вам ничего не скажу. Потому что не имею права. Никаких комментариев. Без официального сообщения, без вице-президента или президента клуба ничего сказать не могу", - цитирует Миронова Football24.ua. 

Напомним, Беседин провалил допинг-тест после матча Лиги Европы против "Мальме" (3:4). При этом неизвестно, на употреблении каких запрещенных веществ попался форвард.

Сообщалось, что рассмотрение дела по допингу Беседина состоится 27 февраля.

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