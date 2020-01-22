В рамках 24-го тура Английской Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" состоялось лондонское дерби, в котором "Челси" и "Арсенал" выдали фееричный сюжет.

Вначале защитник гостей Шкодран Мустафи на 26-й минуте сделал "обрезку", ликвидировать которую бросился коллега немца по амплуа - Давид Луис. Сделать это бразильцу удалось в собственной штрафной площади, но с помощью нарушения правил.

Как итог, красная карточка Луису и реализованный пенальти от Жоржиньо – 1:0.

Примечательно, что это удаление для Луиса, который сыграл 181 матч в АПЛ, стало только вторым в карьере в рамках поединков чемпионата Англии.

Первое удаление, что интересно, тоже было в поединке "Челси" - "Арсенал". Матч 17 сентября 2017 года также состоялся на "Стэмфорд Бридж". Но тогда игрок выступал за "пенсионеров". Тот матч завершился вничью 0:0, а Луис был удален на 88-й минуте.

В нашем поединке всё самое интересное команды решили перенести на вторую половину встречи.

На 63-й минуте хозяева подавали угловой, но гости вынесли мяч к центральному кругу, где в одиночестве "пасся" хавбек "Челси" Нголо Канте, который и готовился подхватить отскочивший мяч.

И надо же такому случиться, у француза в самый неподходящий момент поехала нога, мяч на своей половине поля подобрал форвард "Арсенала" Габриэл Мартинелли, который в лучших традициях канадских профессионалов исполнил хоккейный буллит – 1:1.

Последняя 10-минутка матча выдалась не менее драматично.

В начале, на 85-й минуте Сесар Аспиликуэта, как и положено капитану команды, взбодрил футболистов "Челси" своим голом – 2:1.

Подопечные Микеля Артеты храбро бросились в меньшинстве отыгрываться и крайний защитник гостей Беллерин с грозным именем Гектор (в испанской интерпретации оно звучит как Эктор) сравнивает счет – 2:2.

Таким образом, "Челси", который борется за топ-4, потерял стратегически важные 2 очка.

А "Арсенал", проявив волю, играя в меньшинстве 70 минут, сумел уйти от поражения, дважды сравнивая счет в матче.