Министр образования Новосад посетовала, что на 36 тыс. гривен не сможет содержать ребенка, которого у нее пока нет
Министр образования Новосад посетовала, что на 36 тыс. гривен не сможет содержать ребенка, которого у нее пока нет
Беларусь нашла замену российской нефти
Беларусь нашла замену российской нефти
Минюст назвал самые популярные и редкие имена новорожденных киевлян в 2019 году
Минюст назвал самые популярные и редкие имена новорожденных киевлян в 2019 году
В Давосе сорвали шпионскую операцию, якобы нацеленную против врага Путина
В Давосе сорвали шпионскую операцию, якобы нацеленную против врага Путина
В Киеве устроили обыски в магазинах "Конфискат"
В Киеве устроили обыски в магазинах "Конфискат"
Народный депутат пришел на работу с "подбитым глазом"
Народный депутат пришел на работу с "подбитым глазом"
Нефтяная война между Путиным и Лукашенко. Как Москва мстит Минску
Нефтяная война между Путиным и Лукашенко. Как Москва мстит Минску
"Развод" по-украински
"Развод" по-украински
Казус Филарета. Ч.2
Казус Филарета. Ч.2
ГлавнаяСпорт

"Челси" в большинстве пропустил нелепейший гол от "Арсенала" в матче АПЛ

"Пенсионеры" и "канониры" разошлись миром.

"Челси" в большинстве пропустил нелепейший гол от "Арсенала" в матче АПЛ
Арсенал
Фото: EPA/UPG

В рамках 24-го тура Английской Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" состоялось лондонское дерби, в котором "Челси" и "Арсенал" выдали фееричный сюжет.

Вначале защитник гостей Шкодран Мустафи на 26-й минуте сделал "обрезку", ликвидировать которую бросился коллега немца по амплуа - Давид Луис. Сделать это бразильцу удалось в собственной штрафной площади, но с помощью нарушения правил.

Как итог, красная карточка Луису и реализованный пенальти от Жоржиньо – 1:0.

Примечательно, что это удаление для Луиса, который сыграл 181 матч в АПЛ, стало только вторым в карьере в рамках поединков чемпионата Англии.

Первое удаление, что интересно, тоже было в поединке "Челси" - "Арсенал". Матч 17 сентября 2017 года также состоялся на "Стэмфорд Бридж". Но тогда игрок выступал за "пенсионеров". Тот матч завершился вничью 0:0, а Луис был удален на 88-й минуте.

В нашем поединке всё самое интересное команды решили перенести на вторую половину встречи.

На 63-й минуте хозяева подавали угловой, но гости вынесли мяч к центральному кругу, где в одиночестве "пасся" хавбек "Челси" Нголо Канте, который и готовился подхватить отскочивший мяч.

И надо же такому случиться, у француза в самый неподходящий момент поехала нога, мяч на своей половине поля подобрал форвард "Арсенала" Габриэл Мартинелли, который в лучших традициях канадских профессионалов исполнил хоккейный буллит – 1:1.

Последняя 10-минутка матча выдалась не менее драматично.

В начале, на 85-й минуте Сесар Аспиликуэта, как и положено капитану команды, взбодрил футболистов "Челси" своим голом – 2:1.

Подопечные Микеля Артеты храбро бросились в меньшинстве отыгрываться и крайний защитник гостей Беллерин с грозным именем Гектор (в испанской интерпретации оно звучит как Эктор) сравнивает счет – 2:2.

Таким образом, "Челси", который борется за топ-4, потерял стратегически важные 2 очка.

А "Арсенал", проявив волю, играя в меньшинстве 70 минут, сумел уйти от поражения, дважды сравнивая счет в матче.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также