23-й сеяный на Australian Open австралиец Ник Кирьос по итогам нелегкого матча первого раунда турнира против итальянца Лоренцо Сонего (6:2, 7:6 (7-3), 7:6 (7-1), по видимому, пребывал в неплохом расположении духа.

Ник удовлетворял просьбы своих фанов поделиться с ними сувенирным имуществом, до тех пор, пока эти сувениры не закончились.

Но просьбы все равно продолжали поступать.

И предприимчивый австралиец не нашел ничего лучшего, как запустить на трибуну кожуру от съеденного им во время матча банана.

Как оказалось, альтернатива полотенцам, мячам и нарукавникам также пришлась по душе фанатам.

Видео этого эпизода – на официальном сайте Eurosport.