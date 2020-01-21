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На Australian Open теннисист бросил фанату на трибунах кожуру от банана

У Ника Кирьоса закончились сувениры.

На Australian Open теннисист бросил фанату на трибунах кожуру от банана
Ник Кирьос
Фото: EPA/UPG

23-й сеяный на Australian Open австралиец Ник Кирьос по итогам нелегкого матча первого раунда турнира против итальянца Лоренцо Сонего (6:2, 7:6 (7-3), 7:6 (7-1), по видимому, пребывал в неплохом расположении духа.

Ник удовлетворял просьбы своих фанов поделиться с ними сувенирным имуществом, до тех пор, пока эти сувениры не закончились.

Но просьбы все равно продолжали поступать.

И предприимчивый австралиец не нашел ничего лучшего, как запустить на трибуну кожуру от съеденного им во время матча банана.

Как оказалось, альтернатива полотенцам, мячам и нарукавникам также пришлась по душе фанатам.

Видео этого эпизодана официальном сайте Eurosport.

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