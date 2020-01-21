Федерация футбольной истории признала Украинскую Премьер-лигу сильнее российской

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) на своем официальном сайте опубликовала рейтинг сильнейших лиг мира по итогам 2019 года.
Впервые с 2009 года лучшим чемпионатом признана Английская Премьер-Лиги. До этого 10 лет подряд сильнейшей становилась испанская Примера.
В субъективность выводов международных статистов наводит факт, что на второй позиции в рейтинге сильнейших лиг мира расположилась бразильская Серия A.
А испанский чемпионат и вовсе опустился на третье место.
В топ-5 попали также итальянская Серия A и, почему то, чемпионат Колумбии.
Украина в рейтинге расположилась на 25-м месте. Интересно, что на одну позицию наша Премьер-лига опережает российскую. В 2018 году УПЛ была на 23-й позиции, а РПЛ – на 17-й.
30 сильнейших лиг мира по версии IFFHS:
- 1(2). Англия – 1287 очков
- 2(3). Бразилия – 1165
- 3(1). Испания – 1141
- 4(5). Италия – 939
- 5(4). Колумбия – 849
- 6(10). Португалия – 834
- 7(7). Франция – 818
- 8(15). Нидерланды – 790,5
- 9(6). Аргентина – 776
- 10(8). Германия – 765,5
- …25(23). Украина – 542
- 26(17). Россия – 538,5...