Федерация футбольной истории признала Украинскую Премьер-лигу сильнее российской

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) на своем официальном сайте опубликовала рейтинг сильнейших лиг мира по итогам 2019 года.

Впервые с 2009 года лучшим чемпионатом признана Английская Премьер-Лиги. До этого 10 лет подряд сильнейшей становилась испанская Примера.

В субъективность выводов международных статистов наводит факт, что на второй позиции в рейтинге сильнейших лиг мира расположилась бразильская Серия A.

А испанский чемпионат и вовсе опустился на третье место.

В топ-5 попали также итальянская Серия A и, почему то, чемпионат Колумбии.

Украина в рейтинге расположилась на 25-м месте. Интересно, что на одну позицию наша Премьер-лига опережает российскую. В 2018 году УПЛ была на 23-й позиции, а РПЛ – на 17-й.

30 сильнейших лиг мира по версии IFFHS: