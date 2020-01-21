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Федерация футбольной истории признала Украинскую Премьер-лигу сильнее российской

На первом месте – Английская Премьер-Лига.

Федерация футбольной истории признала Украинскую Премьер-лигу сильнее российской
Фото: legalbet.ru

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) на своем официальном сайте опубликовала рейтинг сильнейших лиг мира по итогам 2019 года.

Впервые с 2009 года лучшим чемпионатом признана Английская Премьер-Лиги. До этого 10 лет подряд сильнейшей становилась испанская Примера.

В субъективность выводов международных статистов наводит факт, что на второй позиции в рейтинге сильнейших лиг мира расположилась бразильская Серия A.

А испанский чемпионат и вовсе опустился на третье место.

В топ-5 попали также итальянская Серия A и, почему то, чемпионат Колумбии.

Украина в рейтинге расположилась на 25-м месте. Интересно, что на одну позицию наша Премьер-лига опережает российскую. В 2018 году УПЛ была на 23-й позиции, а РПЛ – на 17-й.

30 сильнейших лиг мира по версии IFFHS:

  • 1(2). Англия – 1287 очков
  • 2(3). Бразилия – 1165
  • 3(1). Испания – 1141
  • 4(5). Италия – 939
  • 5(4). Колумбия – 849
  • 6(10). Португалия – 834
  • 7(7). Франция – 818
  • 8(15). Нидерланды – 790,5
  • 9(6). Аргентина – 776
  • 10(8). Германия – 765,5
  • …25(23). Украина – 542
  • 26(17). Россия – 538,5...
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