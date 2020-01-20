Форвард "Баварии" установил рекорд Бундеслиги

Мюнхенская "Бавария" в рамках 18-го тура Бундеслиги не оставила в Берлине камня на камне от "Герты", забив в ворота хозяев 4 "сухих" мяча.

Открыл счет в матче Томас Мюллер.

Тем самым, 30-летний атакующий хавбек установил рекорд Бундеслиги. Немец забивает в национальном чемпионате уже 12 лет подряд с 2009 по 2020 год.

Он первый, кому удалось подобное в немецком чемпионате.

Напомним, что Мюллер играет за "Баварию" с 2007 года, за это время он провел 511 матчей во всех турнирах, забил 191 мяч и отдал 181 голевую передачу.

В этом сезоне на его счету 3 гола и 12 ассистов в 18-ти матчах Бундеслиги.