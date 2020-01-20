Группу российских актеров не пустили на гастроли в Украину
Группу российских актеров не пустили на гастроли в Украину
Минюст назвал самые популярные и редкие имена новорожденных киевлян в 2019 году
Минюст назвал самые популярные и редкие имена новорожденных киевлян в 2019 году
В Херсоне проходят обыски по делу Гандзюк и спецоперация по устранению преступной группировки (обновлено)
В Херсоне проходят обыски по делу Гандзюк и спецоперация по устранению преступной группировки (обновлено)
​В Киеве после акции против ультраправого насилия произошли задержания
​В Киеве после акции против ультраправого насилия произошли задержания
Принц Гарри и его супруга Меган лишатся королевских титулов
Принц Гарри и его супруга Меган лишатся королевских титулов
В Одессе уволили продавщицу, которая оскорбляла украиноязычных покупателей
В Одессе уволили продавщицу, которая оскорбляла украиноязычных покупателей
Игрока сборной Украины не взяли на сбор в Турцию: он оказался не нужен "Шахтеру"
Игрока сборной Украины не взяли на сбор в Турцию: он оказался не нужен "Шахтеру"
Патрульные повязали экс-главу ГАИ за пьяную езду
Патрульные повязали экс-главу ГАИ за пьяную езду
В "Борисполь" прибыл борт с телами погибших в авиакатастрофе под Тегераном
В "Борисполь" прибыл борт с телами погибших в авиакатастрофе под Тегераном
ГлавнаяСпорт

Форвард "Баварии" установил рекорд Бундеслиги

Томас Мюллер забивает в национальном чемпионате 12-й сезон подряд.

Форвард "Баварии" установил рекорд Бундеслиги
Томас Мюллер эмоционально отметил свой рекорд
Фото: EPA/UPG

Мюнхенская "Бавария" в рамках 18-го тура Бундеслиги не оставила в Берлине камня на камне от "Герты", забив в ворота хозяев 4 "сухих" мяча.

Открыл счет в матче Томас Мюллер.

Тем самым, 30-летний атакующий хавбек установил рекорд Бундеслиги. Немец забивает в национальном чемпионате уже 12 лет подряд с 2009 по 2020 год.

Он первый, кому удалось подобное в немецком чемпионате.

Напомним, что Мюллер играет за "Баварию" с 2007 года, за это время он провел 511 матчей во всех турнирах, забил 191 мяч и отдал 181 голевую передачу.

В этом сезоне на его счету 3 гола и 12 ассистов в 18-ти матчах Бундеслиги.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также