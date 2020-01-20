Основной форвард сборной Украины пропустит до 3-х месяцев из-за травмы

Нападающий "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук не сможет играть ближайшие два-три месяца, сообщает HLN.

Из-за повреждения ахиллового сухожилия украинцу 19 января была сделана операция.

Главный тренер "Гента" Йесс Торуп тем не менее надеется, что Яремчук сможет помочь команде в матчах плей-офф чемпионата Бельгии.

В нынешнем сезоне Яремчук провел 30 матчей за "Гент", забив 17 голов и отдав 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что "Гент" определился с суммой, за которую готов продать Яремчука.