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Основной форвард сборной Украины пропустит до 3-х месяцев из-за травмы

Роман Яремчук перенес операцию на ахилловом сухожилии.

Основной форвард сборной Украины пропустит до 3-х месяцев из-за травмы
Роман Яремчук
Фото: BELGA

Нападающий "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук не сможет играть ближайшие два-три месяца, сообщает HLN.

Из-за повреждения ахиллового сухожилия украинцу 19 января была сделана операция.

Главный тренер "Гента" Йесс Торуп тем не менее надеется, что Яремчук сможет помочь команде в матчах плей-офф чемпионата Бельгии.

В нынешнем сезоне Яремчук провел 30 матчей за "Гент", забив 17 голов и отдав 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что "Гент" определился с суммой, за которую готов продать Яремчука.

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