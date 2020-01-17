"Гент" повесил ценник на Яремчука

"Гент" не намерен продавать Романа Яремчука во время зимнего трансферного окна, однако готов рассмотреть вариант продажи игрока сборной Украины летом 2020 года, сообщает Voetbal Belgie.

Потенциальному покупателю придется выложить за Яремчука 15 млн евро – именно в такую сумму оценил бельгийский клуб своего игрока.

По версии Transfermarkt, стоимость Яремчука составляет 12 млн евро.

Добавим, что Яремчук был куплен "Гентом" у киевского "Динамо" за 2 млн евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Яремчук забил уже 12 голов за "Гент" во всех турнирах.