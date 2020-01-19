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Всего 1 см не хватило "Тоттенхэму", чтобы судья засчитал им победный гол в матче Английской Премьер-Лиги

"Шпоры" сыграли вничью с "Уотфордом".

Всего 1 см не хватило "Тоттенхэму", чтобы судья засчитал им победный гол в матче Английской Премьер-Лиги
Игнасио Пусетто выносит мяч из ворот
Фото: Skysports.com

23-й тур Английской Премьер-Лиги стартовал матчем "Уотфорд""Тоттенхэм".

Встреча завершилась нулевой ничьей.

Интересный эпизод случился уже в компенсированное время. 

Крайний защитник гостей Серж Орье сделал кросс на ворота соперника, на линии вратарской завязалась плотная борьба в партере и Эрик Ламела протолкнул мяч в ворота.

Но в последний момент мяч с линии ворот вынес игрок "Уотфорда" Игнасио Пуссетто. Команде Жозе Моуриньо не хватило всего в 10 миллиметров до гола, сообщает telegraph.co.uk .

Лишь система помощи арбитру смогла определить, что мяч пересек линию не полностью.

Примечательно, что тезка основателя ордена иезуитов – Лойолы появился на поле всего на 89-й минуте. Не иначе как божественное провидение спасло "Уотфорд" от поражения.

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