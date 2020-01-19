23-й тур Английской Премьер-Лиги стартовал матчем "Уотфорд" – "Тоттенхэм".

Встреча завершилась нулевой ничьей.

Интересный эпизод случился уже в компенсированное время.

Крайний защитник гостей Серж Орье сделал кросс на ворота соперника, на линии вратарской завязалась плотная борьба в партере и Эрик Ламела протолкнул мяч в ворота.

Но в последний момент мяч с линии ворот вынес игрок "Уотфорда" Игнасио Пуссетто. Команде Жозе Моуриньо не хватило всего в 10 миллиметров до гола, сообщает telegraph.co.uk .

Лишь система помощи арбитру смогла определить, что мяч пересек линию не полностью.

Примечательно, что тезка основателя ордена иезуитов – Лойолы появился на поле всего на 89-й минуте. Не иначе как божественное провидение спасло "Уотфорд" от поражения.