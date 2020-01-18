Биатлонисты сборной Франции прервали норвежскую гегемонию в эстафетах на этапах Кубка мира-2019

В немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону прошла мужская эстафетная гонка.
Впервые в этом сезоне победу одержала не сборная Норвегии.
Национальная команды Франции выступила блестяще, деклассировав своих соперников и завоевала золотые медали.
В отсутствие своего лидера – Йоханнеса Бё, норвежцы минимизировали потери, заняв второе место.
"Бронза" - у австрийцев.
Сборная Украины, в составе Артема Тищенко, Артема Примы, Антона Дудченко и Дмитрия Пидручного была на финише восьмой.
Добавим, что из восьми эстафетных гонок, проведенных в нынешнем сезоне (по четыре - среди мужчин и женщин), лишь однажды сборная Норвегии не была на верхней ступени пьедестала.
Результаты гонки:
- Франция (0+6) 1:18:11,2
- Норвегия (0+10) +1:12,2
- Австрия (0+4) +1:24,3
- Россия (0+5) +1:32,3
- Германия (0+12) +2:13,1
- Беларусь (1+9) +2:39,0
...
- 8. Украина Украина (0+6) +3:42,6