Биатлонисты сборной Франции прервали норвежскую гегемонию в эстафетах на этапах Кубка мира-2019

В немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону прошла мужская эстафетная гонка.

Впервые в этом сезоне победу одержала не сборная Норвегии.

Национальная команды Франции выступила блестяще, деклассировав своих соперников и завоевала золотые медали.

В отсутствие своего лидера – Йоханнеса Бё, норвежцы минимизировали потери, заняв второе место.

"Бронза" - у австрийцев.

Сборная Украины, в составе Артема Тищенко, Артема Примы, Антона Дудченко и Дмитрия Пидручного была на финише восьмой.

Добавим, что из восьми эстафетных гонок, проведенных в нынешнем сезоне (по четыре - среди мужчин и женщин), лишь однажды сборная Норвегии не была на верхней ступени пьедестала.

Результаты гонки:

Франция (0+6) 1:18:11,2 Норвегия (0+10) +1:12,2 Австрия (0+4) +1:24,3 Россия (0+5) +1:32,3 Германия (0+12) +2:13,1 Беларусь (1+9) +2:39,0

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