Ему "невозможно получить травму, потому что в его ногах нет мышц": Гвардиола о ведущем игроке "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о полузащитнике команды Рияде Марезе.

"Что касается отсутствия у него травм, ему невозможно получить их, потому что в его ногах нет мышц. У него есть что-то необыкновенное и особенное при игре у ворот соперника, и я постоянно чувствую, что он может забить из различных позиций", - приводит слова Гвардиолы Give me Sport.

Также наставник манкунианского клуба отметил, что не удивлен результативностью игрока сборной Алжира, и назвал причину столь успешного для него сезона.

"Разница в прошлом сезоне и в этом заключается в том, что Марез играет больше времени, потому что тренер стал добрее к нему. Но отмечу, что уровень, на котором он играл в прошлом сезоне, тоже был хорош. Рияд очень сильно любит играть в футбол", - отметил наставник "МанСити".

Напомним, "Манчестер Сити" купил Мареза летом 2018 года у "Лестера" за 60 млн фунтов.