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УЕФА опубликовал команду 2019 года по мнению болельщиков, в которой пятеро - игроки "Ливерпуля"

В голосовании приняли участие более двух млн человек.

УЕФА на своем официальном сайте представил символическую команду 2019 года, которая сложилась по результатам голосования.

Из 11 игроков в составе оказались пятеро футболистов "Ливерпуля".

В голосовании приняли участие более двух млн человек.

Фото: УЕФА

Команда 2019 года по версии УЕФА:

Голкипер - Алиссон Бекер ("Ливерпуль");

Защитники - Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд (все - "Ливерпуль" и Маттейс Де Лигт ("Аякс"/"Ювентус");

Полузащитники - Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити"), Френки Де Йонг ("Аякс"/"Барселона") и Садио Мане ("Ливерпуль");

Форварды - Роберт Левандовски ("Бавария"), Криштиану Роналду ("Ювентус") и Лионель Месси ("Барселона)".

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