УЕФА опубликовал команду 2019 года по мнению болельщиков, в которой пятеро - игроки "Ливерпуля"

УЕФА на своем официальном сайте представил символическую команду 2019 года, которая сложилась по результатам голосования.
Из 11 игроков в составе оказались пятеро футболистов "Ливерпуля".
В голосовании приняли участие более двух млн человек.
Команда 2019 года по версии УЕФА:
Голкипер - Алиссон Бекер ("Ливерпуль");
Защитники - Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд (все - "Ливерпуль" и Маттейс Де Лигт ("Аякс"/"Ювентус");
Полузащитники - Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити"), Френки Де Йонг ("Аякс"/"Барселона") и Садио Мане ("Ливерпуль");
Форварды - Роберт Левандовски ("Бавария"), Криштиану Роналду ("Ювентус") и Лионель Месси ("Барселона)".