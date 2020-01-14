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Перформанс фанов киевского "Динамо" попал в топ-3 лучших в мире в 2019 году

Профильный сайт отметил фантазию ультрас "Динамо".

Перформанс болельщиков киевского "Динамо" перед матчем с донецким "Шахтером" вошел в тройку лучших по мнению фанатского портала ultras-tifo.net.

Напомним, перед матчем 3-го тура Украинской Премьер-лиги, который состоялся 10 августа в Киеве ультрас "Динамо" таким образом напомнили о победе столичного клуба над тем же "Шахтером" в Одессе в матче за Суперкубок Украины.

Добавим, что настрой болельщиков киевлян не передался команде – "Динамо" уступило в том матче 1:2.

Первое место в рейтинге досталось перфомансу фанатов венгерского "Ференцвароша", который тренирует украинский специалист Сергей Ребров.

На второй позиции – ультрас марокканского клуба "Раджа" (Касабланка).

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