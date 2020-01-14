Игроки клуба Украинской Премьер-лиги планируют саботировать тренировки из-за задолженностей по зарплате

Большинство клубов Украинской Премьер-лиги уже вернулось после зимних каникул.
Вышли из отпуска и футболисты львовских "Карпат".
Некоторые игроки команды проходят медосмотр, но отказываются играть и тренироваться из-за больших долгов по зарплате, сообщает xsport.ua.
Клуб последние несколько месяцев не выплачивает игрокам зарплату.
Ранее появилась информация о том, что один из богатейших бизнесменов России заинтересован в покупке львовского клуба. Это может помочь поправить финансовую ситуацию внутри команды. Однако в окружении Михаила Фридмана, который является уроженцем Львова, опровергли эту информацию