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Игроки клуба Украинской Премьер-лиги планируют саботировать тренировки из-за задолженностей по зарплате

У "Карпат" большие финансовые проблемы.

Игроки клуба Украинской Премьер-лиги планируют саботировать тренировки из-за задолженностей по зарплате
"Карпаты"
Фото: пресс-служба ФК "Карпаты"

Большинство клубов Украинской Премьер-лиги уже вернулось после зимних каникул.

Вышли из отпуска и футболисты львовских "Карпат".

Некоторые игроки команды проходят медосмотр, но отказываются играть и тренироваться из-за больших долгов по зарплате, сообщает xsport.ua.

Клуб последние несколько месяцев не выплачивает игрокам зарплату.

Ранее появилась информация о том, что один из богатейших бизнесменов России заинтересован в покупке львовского клуба. Это может помочь поправить финансовую ситуацию внутри команды. Однако в окружении Михаила Фридмана, который является уроженцем Львова, опровергли эту информацию

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