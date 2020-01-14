Поединок квалификации Australian Open между словенкой Далилой Якупович и швейцаркой Стефани Фогель был прерван из-за приступа кашля у первой, сообщает btu.org.ua.

Словенская теннисистка выиграла первый сет (6:4) и подавала при счете 5:6 во второй партии, когда не смогла продолжать игру из-за сильного кашля.

Продолжающиеся лесные пожары на континенте существенно испортили воздух, что и стало причиной проблемы со здоровьем у Якупович.

"Я действительно боялась, что просто упаду на корте. У меня нет астмы и вообще никогда не было проблем с дыханием, и я нормально переношу жаркую погоду. Я снова вызывала физио и думала, что мне станет лучше, но розыгрыши становились всё длиннее и я не могла нормально дышать, поэтому легла на корт.

Это небезопасно для всех нас. Я была удивлена решением организаторов начать матчи, потому что думала, что сегодня мы играть уже не будем. Но у нас не было выбора", - цитирует Якупович издание.

Помимо инцидента с Далилой, на час были отложены сегодняшние матчи квалификации, а также временно приостановлена практика.

Предстоящий розыгрыш Australian Open-2020 стартует 20 января и продлится до 2 февраля.