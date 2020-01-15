"Бавария" заработает полмиллиарда евро по новому контракту с Audi, - СМИ

Мюнхенская "Бавария" на своем официальном сайте объявила о продлении соглашения со своим спонсором - крупной немецкой автомобилестроительной компанией Audi.

Контракт рассчитан до 2029 года.

По сообщению Bild, бессменный чемпион Германии последних 7 лет получит за 10-летний период действия контракта 500 млн евро.

Отметим, что клуб и компания сотрудничают уже 17 лет.

Напомним, автомобильный концерн проводит свой собственный межсезонный турнир Audi Cup, в котором регулярно выступает баварский клуб. Он проводится на мюнхенской "Альянц-Арене".

Добавим, что помимо Audi, "Бавария" также сотрудничает с компанией мобильной связи T-Mobile.

На зимние каникулы мюнхенцы ушли, занимая третью строчку в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от лидирующего РБ "Лейпциг" на 4 очка.