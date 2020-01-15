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"Манчестер Юнайтед" отменил сбор в Катаре из-за соображений безопасности

Команда планировала покинуть Европу в феврале.

"Манчестер Юнайтед" отменил сбор в Катаре из-за соображений безопасности

Представители "Манчестер Юнайтед" решили отказаться от запланированного заранее сбора в Катаре, который должен был пройти в феврале.

"Есть вещь, которая волнует меня больше, чем футбол. Мы планировали отправиться на Ближний Восток, но теперь этого точно не будет. Игроки получат несколько выходных, и мы останемся в Европе", - цитирует главного тренера МЮ Оле-Гуннара Сольскьяера The Guardian.

Отметим, что у "красных дьяволов" намечалось "окно" в период с 1 по 17 февраля, во время которого команда Сольскьяера планировала отправиться в Катар, но все же отказалась от этой идеи.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после конфликта Ирана и США. Американцы ракетным ударом по Багдаду убили иранского генерала Касема Сулеймани, на что Иран ответил ударом по военной базе США в Ираке.

После эскалации конфликта в Тегеране был сбит украинский самолет МАУ, который летел в Киев. Иран признал, что сбил самолет МАУ по ошибке.

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