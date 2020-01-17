В матче регулярного чемпионата НХЛ между командами "Калгари Флэймз" и "Эдмонтон Ойлерз" (4:3) произошел горячий эпизод с участием форварда "Ойлерз" Зака Кассиана и его коллеги по амплуа из команды соперницы Мэттью Ткачуком.

Зак второй раз за матч попал под жесткий силовой прием Ткачука, после чего набросился на оппонента с кулаками и звериной агрессией, за что получил дисциплинарное наказание, а позже – 2-матчевую дисквалификацию и штраф в размере 21 тыс. долл.

По мнению НХЛ, Ткачук применил два силовых приема, которые можно считать чистыми по отношению к сопернику, который владел шайбой.

Однако этот эпизод и решение по нему вызвал бурные протесты очень авторитетных в Лиге людей.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.