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В НХЛ форвард "Эдмонтона" жестко потрепал соперника с украинскими корнями, за что получил 21 тысячу долл. штрафа

Зак Кассиан ответил обидчику.

В НХЛ форвард "Эдмонтона" жестко потрепал соперника с украинскими корнями, за что получил 21 тысячу долл. штрафа
Фото: скриншот

В матче регулярного чемпионата НХЛ между командами "Калгари Флэймз" и "Эдмонтон Ойлерз" (4:3) произошел горячий эпизод с участием форварда "Ойлерз" Зака Кассиана и его коллеги по амплуа из команды соперницы Мэттью Ткачуком.

Зак второй раз за матч попал под жесткий силовой прием Ткачука, после чего набросился на оппонента с кулаками и звериной агрессией, за что получил дисциплинарное наказание, а позже – 2-матчевую дисквалификацию и штраф в размере 21 тыс. долл.

По мнению НХЛ, Ткачук применил два силовых приема, которые можно считать чистыми по отношению к сопернику, который владел шайбой.

Однако этот эпизод и решение по нему вызвал бурные протесты очень авторитетных в Лиге людей.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

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