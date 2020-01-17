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Женская сборная Норвегии четвертый раз подряд выиграла биатлонную эстафету Кубка мира

Украинки на 6-й позиции.

Фото: biathlon.com.ua

В немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону прошла женская эстафета 4х6 км.

Победу, как и в трех предыдущих забегах, одержала сборная Норвегии.

Вторыми завершили гонку француженки.

"Бронза" – у команды Швейцарии.

Украинский квартет в составе сестер Семеренко, Юлии Джимы и Елены Пидгрушной был на финише шестой. Отставание от лидера составило 55 секунд.

Отметим, что роскошный отрезок провела Джима, которая приняла второй этап на 9-й позиции, а передала эстафету Валентине Семеренко на 3-м месте.

Добавим, что женская сборная Украины во второй раз подряд завершает эстафету на 6-й позиции.

Итоги гонки:

  1. Норвегия (0+9) 1:08:46,4
  2. Франция (0+8) +10,7
  3. Швейцария (0+4) +20,7
  4. Германия (2+4) +31,7
  5. Швеция (0+11) +54,3
  6. Украина (0+7) +54,8
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