Женская сборная Норвегии четвертый раз подряд выиграла биатлонную эстафету Кубка мира

В немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону прошла женская эстафета 4х6 км.
Победу, как и в трех предыдущих забегах, одержала сборная Норвегии.
Вторыми завершили гонку француженки.
"Бронза" – у команды Швейцарии.
Украинский квартет в составе сестер Семеренко, Юлии Джимы и Елены Пидгрушной был на финише шестой. Отставание от лидера составило 55 секунд.
Отметим, что роскошный отрезок провела Джима, которая приняла второй этап на 9-й позиции, а передала эстафету Валентине Семеренко на 3-м месте.
Добавим, что женская сборная Украины во второй раз подряд завершает эстафету на 6-й позиции.
Итоги гонки:
- Норвегия (0+9) 1:08:46,4
- Франция (0+8) +10,7
- Швейцария (0+4) +20,7
- Германия (2+4) +31,7
- Швеция (0+11) +54,3
- Украина (0+7) +54,8