Женская сборная Норвегии четвертый раз подряд выиграла биатлонную эстафету Кубка мира

Фото: biathlon.com.ua

В немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону прошла женская эстафета 4х6 км.

Победу, как и в трех предыдущих забегах, одержала сборная Норвегии.

Вторыми завершили гонку француженки.

"Бронза" – у команды Швейцарии.

Украинский квартет в составе сестер Семеренко, Юлии Джимы и Елены Пидгрушной был на финише шестой. Отставание от лидера составило 55 секунд.

Отметим, что роскошный отрезок провела Джима, которая приняла второй этап на 9-й позиции, а передала эстафету Валентине Семеренко на 3-м месте.

Добавим, что женская сборная Украины во второй раз подряд завершает эстафету на 6-й позиции.

Итоги гонки: