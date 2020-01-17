Клуб Первой лиги выгнал футболиста за поездку в Санкт-Петербург

Украинский футбольный клуб "Агробизнес", который играет в Первой лиге, выгнал футболиста Игоря Сикорского за поездку в Санкт-Петербург.

Об этом говорится на сайте клуба.

"Когда в Украине война и с передовой привозят тяжелораненых и убитых, чуть ли не ежедневно в разных уголках Украины хоронят Героев, украинская футбольная общественность не может стоять в стороне, будто это ее не касается.

Вышеназванный игрок демонстративной поездкой в Россию дискредитировал свой клуб, который поддерживает украинскую армию, помогает бойцам на передовой, в котором каждый футболист имеет возможность заниматься своим любимым делом, благодаря защитникам Украины, сохраняющим в Украине мирную жизнь.

В то время, когда он в экипировке нашей команды отдыхал в стране-оккупанте, только за один день с передовой переправили девять тяжелораненых бойцов, еще двое погибли.

ФК Агробизнес считает недопустимым, чтобы этот футболист был игроком нашего клуба".

Контракт с Сикорским разорвали с мотивацией "за вред репутации" клубу и команде.

Напомним, что "Агробизнес" идет на шестом месте в Первой лиге, уступая всего два очка лидеру "Руху".