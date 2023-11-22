УЄФА визнав нинішні "Карпати" правонаступником старих

УЄФА визнав сучасні львівські "Карпати", які виступають у Першій лізі, правонаступником старих "Карпат" (1963 – 2021), повідомляє sportarena.com.

Це насамперед означає, що львівський клуб, заснований у 2020 році, “успадкував” від попередника значні борги. Їхня сума, за непідтвердженою оцінкою, може становити близько 8 млн євро.

Як повідомляється, "Карпати" подали апеляцію на це рішення. Але в неї мало шансів на успіх, тому що для УЄФА досить вагомим аргументом є наявність низки формальних ознак правонаступництва – клубні кольори, стадіон і, найважливіше, оригінальна емблема з роком заснування 1963.

Нові "Карпати" виступають під традиційною емблемою з липня 2021 року – логотип клубу, який тоді заявився у Другу лігу, передали фанати.

"Карпати" цього сезону достроково виграли Групу А Першої ліги, набравши 42 очок у 17 поєдинках. Команда гарантувала собі участь у чемпіонському раунді навесні. У наступному матчі команда Мирона Маркевича прийме тернопільську "Ниву" 24 листопада.

Зазначимо, що за борги спочатку дають трансферний бан, потім знімають очки, а потім уже позбавлять професійного статусу.

Тому у теперішнього власника "Карпат" Володимира Матківського варіанти два: або виплачувати всі колосальні борги попередників, або закривати організацію.