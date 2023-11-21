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Суд відкрив провадження про банкрутство клубу УПЛ

"Верес" має величезні проблеми.

Суд відкрив провадження про банкрутство клубу УПЛ
"Верес"
Фото: ФК "Верес"

Господарський суд Рівненської області відкрив провадження про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Рівненський народний клуб Верес", повідомляє isport.ua з посиланням на сайт Верховного суду України.

На початку листопада поточного року до державного органу влади звернулося ТОВ "Будівельна фірма Базиспромбуд" із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство футбольного клубу.

Ця компанія є генеральним підрядником будівництва тренувальної бази "Вереса". У 2021 році "Базиспромбуд" було обрано для будівництва двох повнорозмірних полів зі штучним і натуральним покриттям у Рівному на ділянці між вулицею Захисників Маріуполя та Пагорбом Слави.

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Зараз на вулиці Захисників Маріуполя у "Вереса" є два тренувальні поля, але клуб також говорив про плани побудувати триповерхову мультифункціональну базу для основної та юнацької команд.

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