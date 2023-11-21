Костюк проводить 50-й тиждень у топ-50 рейтингу WTA

Марта Костюк проводить 50-й тиждень у топ-50 світового рейтингу WTA, повідомляє btu.org.ua.

21-річна українська тенісистка дебютувала в топ-50 1 листопада 2021 року:

01.11.2021-16.01.2022 - 11 тижнів

14.02.2022-20.02.2022 - 1 тиждень

06.03.2022 і триває - 38 тижнів.

Наразі Костюк посідає 39-й рядок у світовій класифікації. Її найвищий результат - 32-ге місце на початку серпня цього року.

Марта стала 9-ю українською тенісисткою, яка провела 50 і більше тижнів у топ-50 рейтингу WTA.

Лідирує за цим показником Еліна Світоліна - 473 тижні.

В активі Костюк один титул WTA у кар’єрі.