Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
США нададуть Україні нову систему HIMARS
США нададуть Україні нову систему HIMARS
«Шахеди». Напередодні другої зими
«Шахеди». Напередодні другої зими
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
Українські війська вдарили по ворожих РЛС у Курській області
Українські війська вдарили по ворожих РЛС у Курській області
Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Ворог зблизька. Частина 1. «Со свадьбы на войну»
Ворог зблизька. Частина 1. «Со свадьбы на войну»
ГоловнаСпорт

Костюк проводить 50-й тиждень у топ-50 рейтингу WTA

Марта стала дев'ятою українською тенісисткою, якій підкорилося це досягнення.

Костюк проводить 50-й тиждень у топ-50 рейтингу WTA
Марта Костюк
Фото: j48tennis.net

Марта Костюк проводить 50-й тиждень у топ-50 світового рейтингу WTA, повідомляє btu.org.ua.

21-річна українська тенісистка дебютувала в топ-50 1 листопада 2021 року:

  • 01.11.2021-16.01.2022 - 11 тижнів
  • 14.02.2022-20.02.2022 - 1 тиждень
  • 06.03.2022 і триває - 38 тижнів.

Наразі Костюк посідає 39-й рядок у світовій класифікації. Її найвищий результат - 32-ге місце на початку серпня цього року.

Марта стала 9-ю українською тенісисткою, яка провела 50 і більше тижнів у топ-50 рейтингу WTA.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Лідирує за цим показником Еліна Світоліна - 473 тижні.

В активі Костюк один титул WTA у кар’єрі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies