Визначилися 11 з 12 збірних-учасниць плей-оф відбору до Євро-2024

Серед них і збірна України.

За результатами проведених матчів заключного туру відбірної кампанії Євро-2024 участь у плей-оф собі гарантували 11 національних збірних:

Польщі та Естонії в шляху А;

та в шляху А; Ізраїль і Боснія та Герцеговина , що проходять шляхом B;

і , що проходять шляхом B; Грузія, Греція, Казахстан та Люксембург , які виступатимуть у відборі шляхом C;

та , які виступатимуть у відборі шляхом C; Україна, Фінляндія та Ісландія, які можуть зіграти або в Шляху А, або в шляху В.

Залишилася лише одна вакансія, на яку претендують Хорватія і Вельс, які сьогодні зіграють свої останні матчі кваліфікації проти Вірменії та Туреччини відповідно.

Кращі шанси зайняти друге місце у групі D і безпосередньо потрапити до Німеччини – у хорватів, яким "просто" потрібно здобути домашню перемогу.

Отже, тоді у плей-оф "опустяться" валлійці.

Нагадаємо, збірна України не змогла поламати традицію і напередодні не виграла в національної команди Італії черговий очний поєдинок.