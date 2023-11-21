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Визначилися 11 з 12 збірних-учасниць плей-оф відбору до Євро-2024

Серед них і збірна України.

Визначилися 11 з 12 збірних-учасниць плей-оф відбору до Євро-2024
Фото: УЄФА

За результатами проведених матчів заключного туру відбірної кампанії Євро-2024 участь у плей-оф собі гарантували 11 національних збірних: 

  • Польщі та Естонії в шляху А;
  • Ізраїль і Боснія та Герцеговина, що проходять шляхом B; 
  • Грузія, Греція, Казахстан та Люксембург, які виступатимуть у відборі шляхом C; 
  • Україна, Фінляндія та Ісландія, які можуть зіграти або в Шляху А, або в шляху В.

Залишилася лише одна вакансія, на яку претендують Хорватія і Вельс, які сьогодні зіграють свої останні матчі кваліфікації проти Вірменії та Туреччини відповідно.

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Кращі шанси зайняти друге місце у групі D і безпосередньо потрапити до Німеччини – у хорватів, яким "просто" потрібно здобути домашню перемогу.

Отже, тоді у плей-оф "опустяться" валлійці.

Нагадаємо, збірна України не змогла поламати традицію і напередодні не виграла в національної команди Італії черговий очний поєдинок.

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