Визначилися 11 з 12 збірних-учасниць плей-оф відбору до Євро-2024

За результатами проведених матчів заключного туру відбірної кампанії Євро-2024 участь у плей-оф собі гарантували 11 національних збірних:
- Польщі та Естонії в шляху А;
- Ізраїль і Боснія та Герцеговина, що проходять шляхом B;
- Грузія, Греція, Казахстан та Люксембург, які виступатимуть у відборі шляхом C;
- Україна, Фінляндія та Ісландія, які можуть зіграти або в Шляху А, або в шляху В.
Залишилася лише одна вакансія, на яку претендують Хорватія і Вельс, які сьогодні зіграють свої останні матчі кваліфікації проти Вірменії та Туреччини відповідно.
Кращі шанси зайняти друге місце у групі D і безпосередньо потрапити до Німеччини – у хорватів, яким "просто" потрібно здобути домашню перемогу.
Отже, тоді у плей-оф "опустяться" валлійці.
Нагадаємо, збірна України не змогла поламати традицію і напередодні не виграла в національної команди Італії черговий очний поєдинок.