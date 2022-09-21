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УЄФА офіційно усунув Росію від Євро-2024, Білорусь до жеребкування відбору допустили

Хорватія прийме Євро-2023 з футзалу серед юнаків до 19 років.

УЄФА офіційно усунув Росію від Євро-2024, Білорусь до жеребкування відбору допустили
Виставковий центр Festhalle у Франкфурті, де відбудеться жеребкування кваліфікації Євро-2024
Фото: Messe Frankfurt/П'єтро Сутера

Виконавчий комітет УЄФА на засіданні у Хварі (Хорватія) затвердив процедуру майбутнього жеребкування кваліфікації Євро-2024, яке відбудеться у Франкфурті 9 жовтня о 12:00 за центральноєвропейським часом, повідомляє пресслужба організації. Процедуру кваліфікаційного жеребкування можна резюмувати так:

• Німеччина, яка приймає Євро-2024, автоматично потрапляє у фінальний турнір, тому не бере участі у жеребкуванні.

• Усі російські команди наразі дискваліфіковані на підставі рішення Виконкому УЄФА від 28 лютого, яке було додатково підтверджено Спортивним арбітражним судом 15 липня. Отже, Росія не візьме участь у майбутньому чемпіонаті Європи.

• 53 національні асоціації візьмуть участь у відбірковому жеребкуванні, яке розподілить учасників по 10 групах – сім груп по п’ять команд та три групи по шість команд.

• 10 переможців груп та 10 груп, які посіли друге місце, виходять у фінальний турнір. Інші три місця будуть визначені у плей-оф, який відбудеться у березні 2024 року.

• 53 команди-учасниці відібрані згідно із загальним рейтингом Ліги націй УЄФА-2022/23 та поділені на сім кошиків.

Водночас до участі у відборі чемпіонату Європи була допущена Білорусь. При цьому зазначається, що збірні України та Білорусі будуть розведені та не зможуть потрапити до однієї відбіркової групи.

Також розводитимуть збірні Вірменії й Азербайджану, Гібралтару й Іспанії, Косово й Боснії і Герцеговини та Косово й Сербії.

Крім того, хорватське місто Пореча було обрано місцем проведення фінального турніру Євро-2023 з футзалу серед юнаків (U-19).

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