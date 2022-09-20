Україна увійшла до списку 15-ти найкращих медального заліку чемпіонату світу з боротьби

У сербському Белграді завершився чемпіонат світу з боротьби, у якому українські спортсмени змогли здобути щість медалей, серед яких одна срібна та п’ять бронзових.
Три нагороди внесли до скарбнички дівчата: "срібло" здобула Олександра Хоменець, "бронзу" – Аліна Грушина-Акобія та Ілона Прокопенюк
Ще три бронзові медалі отримали Василь Михайлов, Андрій Кулик та Ярослав Фільчаков.
Отже, Україна змогла посісти 15-те місце у загальному медальному заліку. Перше місце вперше у своїй історії виборола збірна США.
Медальний залік ЧС-2022 з боротьби.
- США – шість золотих медалей + шість срібних + дві бронзові (15 загалом).
- Японія – 7+1+5 (13).
- Туреччина – 4+0+3 (7).
- Сербія – 4+0+1 (5).
- Іран – 2+5+3 (10).
- Киргизстан – 2+0+3 (5).
- Азербайджан – 1+1+5 (7).
- Вірменія – 1+0+2 (3).
- Молдова – 1+0+1 (2).
- Албанія – 1+0+0 (1).
...
15. Україна – 0+1+5 (6).