Україна увійшла до списку 15-ти найкращих медального заліку чемпіонату світу з боротьби

Наші спортсмени вибороли шість медалей.

У сербському Белграді завершився чемпіонат світу з боротьби, у якому українські спортсмени змогли здобути щість медалей, серед яких одна срібна та п’ять бронзових.

Три нагороди внесли до скарбнички дівчата: "срібло" здобула Олександра Хоменець, "бронзу" – Аліна Грушина-Акобія та Ілона Прокопенюк

Ще три бронзові медалі отримали Василь Михайлов, Андрій Кулик та Ярослав Фільчаков.

Отже, Україна змогла посісти 15-те місце у загальному медальному заліку. Перше місце вперше у своїй історії виборола збірна США.

Медальний залік ЧС-2022 з боротьби.

США – шість золотих медалей + шість срібних + дві бронзові (15 загалом). Японія – 7+1+5 (13). Туреччина – 4+0+3 (7). Сербія – 4+0+1 (5). Іран – 2+5+3 (10). Киргизстан – 2+0+3 (5). Азербайджан – 1+1+5 (7). Вірменія – 1+0+2 (3). Молдова – 1+0+1 (2). Албанія – 1+0+0 (1).

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15. Україна – 0+1+5 (6).