Українець Агарушев став призером чемпіонату Європи із сучасного п’ятиборства

В угорському Секешфехерварі завершився чемпіонат Європи із сучасного п’ятиборства.

Українець Максим Агарушев став бронзовим призером.

Стартувавши в заключній дисципліні – лазер-рані – четвертим у десяти секундах від поточного лідера українець набрав у результаті 1510 очок, поступившись у підсумку лише двом господарям турніру – Ріхарду Берецькі (1524) та Балашу Сепу (1512).

Для Агарушева, який у листопаді 2021 року став чемпіоном Європи (U-24), це перша медаль у кар’єрі на континентальній першості серед дорослих.