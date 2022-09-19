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Українець Агарушев став призером чемпіонату Європи із сучасного п’ятиборства

Максим виборов бронзову нагороду.

Українець Агарушев став призером чемпіонату Європи із сучасного п’ятиборства
Фото: Facebook

В угорському Секешфехерварі завершився чемпіонат Європи із сучасного п’ятиборства.

Українець Максим Агарушев став бронзовим призером.

Стартувавши в заключній дисципліні – лазер-рані – четвертим у десяти секундах від поточного лідера українець набрав у результаті 1510 очок, поступившись у підсумку лише двом господарям турніру – Ріхарду Берецькі (1524) та Балашу Сепу (1512).

Для Агарушева, який у листопаді 2021 року став чемпіоном Європи (U-24), це перша медаль у кар’єрі на континентальній першості серед дорослих.

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