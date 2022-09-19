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В України відібрали право проведення чемпіонату Європи з баскетбола

ФІБА віддала перевагу Польщі.

В України відібрали право проведення чемпіонату Європи з баскетбола
Фото: ФБУ

ФІБА оголосила країни, в яких пройде чемпіонат Європи-2025.

У березні 2022 року було оголошено, що Латвія, Кіпр та Фінляндія стануть країнами-господарками групового етапу Євробаскета-2025.

Остання вакансія призначалася Україні – наша країна була головним претендентом на проведення матчів четвертої групи турніру. Але після початку війни Європейська федерація вирішили дати собі й Україні час "до листопада" для ухвалення остаточного рішення.

І ось ФІБА вирішила віддати це право Польщі.

Кожна з країн прийме по одній із чотирьох груп Євробаскета-2025. Фінальна стадія турніру пройде в Латвії.

Раніше президент Володимир Зеленський називав заявку України на Євробаскет-2025 державним пріоритетом.

Нагадаємо, на Євробаскеті-2022 збірна України дійшла до 1/8 фіналу, де програла Польщі – 86:94.

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