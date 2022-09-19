В України відібрали право проведення чемпіонату Європи з баскетбола

ФІБА оголосила країни, в яких пройде чемпіонат Європи-2025.

У березні 2022 року було оголошено, що Латвія, Кіпр та Фінляндія стануть країнами-господарками групового етапу Євробаскета-2025.

Остання вакансія призначалася Україні – наша країна була головним претендентом на проведення матчів четвертої групи турніру. Але після початку війни Європейська федерація вирішили дати собі й Україні час "до листопада" для ухвалення остаточного рішення.

І ось ФІБА вирішила віддати це право Польщі.

The fourth #EuroBasket 2025 host has been confirmed! 🇵🇱



Congratulations to Poland, and we'll see you in 🇨🇾, 🇫🇮, 🇵🇱 and 🇱🇻 for another spectacular tournament in 2025! pic.twitter.com/6YKgs9bLxU — #EuroBasket 2022 (@EuroBasket) September 17, 2022

Кожна з країн прийме по одній із чотирьох груп Євробаскета-2025. Фінальна стадія турніру пройде в Латвії.

Раніше президент Володимир Зеленський називав заявку України на Євробаскет-2025 державним пріоритетом.

Нагадаємо, на Євробаскеті-2022 збірна України дійшла до 1/8 фіналу, де програла Польщі – 86:94.