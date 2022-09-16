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Україна ще далі відірвалася від Росії у таблиці коефіцієнтів УЄФА та наблизилася до Швейцарії та Чехії

Перемога "Дніпра-1" коштувала Україні кілька десятих бала.

Україна ще далі відірвалася від Росії у таблиці коефіцієнтів УЄФА та наблизилася до Швейцарії та Чехії
Фото: EPA/UPG

Напередодні завершився другий тур єврокубків.

Нагадаємо, "Шахтар" зіграв унічию із "Селтіком" у Лізі чемпіонів (1:1), "Дніпро-1" здобуло першу в історії перемогу в єврокубках, обігравши на Кіпрі у Лізі конференцій "Аполлон" (3:1). І лише "Динамо" на мінорі продовжило свою серію в Європі, програвши в номінально домашньому матчі АЕКу (0:1).

Отже, за тиждень Україна додала до рейтингу 0,6 бала, що довело сезонний набір до 2,9.

У п’ятирічному рейтингу, який набуде завершеного вигляду наступної весни, Україна зараз на 15-му місці (26.7 балів), випередивши ще за підсумками середи дискваліфіковану Росію. При цьому скоротила відрив від найближчих суперників:

  • 11. Сербія: +0,25 (два клуби у грі) = 29,375;
  • 12. Норвегія: +0,5 (два клуби) = 27,75;
  • 13. Чехія: +0,5 (три клуби) = 27,55;
  • 14. Швейцарія: +0,5 (два клуби) = 27,425.
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