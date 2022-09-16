Українського легкоатлета номіновано на престижну премію Golden Tracks

Артур Фельфнер претендує на нагороду "Зірка, що сходить".

18-річний український списометальник Артур Фельфнер, який у серпні став чемпіоном світу з вікової категорії U-20, став претендентом на премію Golden Tracks від European Athletics у номінації "Зірка, що сходить", повідомляє пресслужба організації. RT to vote for Artur Felfner! 🇺🇦



🥇 World U20 javelin champion

📊 World U20 leader with 84.32m



🗳 Voting closes on Friday 30 September.#GoldenTracks pic.twitter.com/ooC2zCxUrQ — European Athletics (@EuroAthletics) September 15, 2022

Лонг-лист із 10 спортсменів був складений групою експертів на основі результатів, досягнутих на чемпіонаті Європи з легкої атлетики U-18 у Єрусалимі, чемпіонаті світу U-20 у Калі, чемпіонаті світу в Юджині та чемпіонаті Європи у Мюнхені.

Голосування у соціальних мережах, ЗМІ, голоси федерацій-членів та експертної групи становлять рівну частку від загальної кількості голосів, тобто по 25%.

Голосування на всіх каналах завершиться у п’ятницю, 30 вересня.

Головними претендентами Фельфнера у боротьбі за нагороду стануть нинішній чемпіон світу U-20 у бігу на 200 м, ізраїльтянин Блессінг Африфа та 19-річний чемпіон Європи у метанні диска Миколас Алекна з Литви.