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Українського легкоатлета номіновано на престижну премію Golden Tracks

Артур Фельфнер претендує на нагороду "Зірка, що сходить".

Українського легкоатлета номіновано на престижну премію Golden Tracks
Фото: european-athletics.com

18-річний український списометальник Артур Фельфнер, який у серпні став чемпіоном світу з вікової категорії U-20, став претендентом на премію Golden Tracks від European Athletics у номінації "Зірка, що сходить", повідомляє пресслужба організації.

Лонг-лист із 10 спортсменів був складений групою експертів на основі результатів, досягнутих на чемпіонаті Європи з легкої атлетики U-18 у Єрусалимі, чемпіонаті світу U-20 у Калі, чемпіонаті світу в Юджині та чемпіонаті Європи у Мюнхені.

Голосування у соціальних мережах, ЗМІ, голоси федерацій-членів та експертної групи становлять рівну частку від загальної кількості голосів, тобто по 25%.

Голосування на всіх каналах завершиться у п’ятницю, 30 вересня.

Головними претендентами Фельфнера у боротьбі за нагороду стануть нинішній чемпіон світу U-20 у бігу на 200 м, ізраїльтянин Блессінг Африфа та 19-річний чемпіон Європи у метанні диска Миколас Алекна з Литви.

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