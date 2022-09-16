Напередодні завершився другий тур групового етапу Ліги Європи та Ліги конференцій УЄФА.

"Динамо" та "Дніпро-1" показали діаметрально протилежні результати.

"Динамо" в Лізі Європи приймало у Кракові, здавалося, головного аутсайдера групи В – кіпрський АЕК, і поступилося.

Гол, забитий у дебюті форвардом гостей Адамом Д’юрчо зі штрафного після необов’язкового фолу від Іллі Забарного, виявився єдиним у матчі – 0:1.

Зазначимо, що 31-річному угорцю не звикати забивати голи у ворота українських клубів. Нагадаємо, у заключному кваліфікаційному раунді цього ж турніру Адам у матчі-відповіді поклав початок розгрому над "Дніпром-1" (3:0), що коштувало дніпрянам виходу в груповий етап.

Після пропущеного гола підопічні Мірчі Луческу намагалися організувати щось цікаве і навіть забили, але гол Віталія Буяльського відмінили через мікроскопічний офсайд – система VAR була, як завжди, об’єктивна.

"Динамо" зазнало вже шостої поразки у семи останніх матчах з урахуванням чемпіонату України, і тепер замикає свій квартет у ЛЄ.

У паралельному матчі групи "Ренн" та "Фенербахче" розписали у Франції результативну нічию – 2:2. Причому господарі вели з перевагою у два голи, а змарнували перемогу на 90+2 хвилині з пенальті.

У таблиці групи В зараз двовладдя – по чотири очки набрали "Ренн" та "Фенербахче".

Після перемоги над "Динамо" три очки в активі стало у АЕКу, кияни – без очок.

Огляд матчу "Динамо" – АЕК.

Натомість у Лізі конференцій порадувало "Дніпро-1".

Фото: СК "Дніпро-1" "Дніпро-1"

Підопічні Олександра Кучера легко та невимушено обіграли на виїзді також кіпрський "Аполлон" – 3:1.

Дубль Артема Довбика та гол Валентина Рубчинського забезпечили дніпрянам не лише дебютну історичну перемогу в єврокубках, але (з трьома очками) й друге місце у групі Е, лідером якої після перемоги над "Вадуцем" (4:1) продовжує залишатися нідерландський АЗ "Алкмаар" (шість очок) .

Команди з Ліхтенштейну та Кіпру набрали по одному очку.

Огляд матчу "Аполлон" – "Дніпро-1".