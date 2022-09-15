Україна здобула перше "золото" на чемпіонаті Європи з кульової стрільби

Подвійний п'єдестал українців за один день змагань.

В польському Вроцлаві триває чемпіонат Європи з кульової стрільби.

Анастасія Німець і Володимир Пастернак здобули для збірної України перше "золото" на цьому турнірі.

Наші спортсмени стали чемпіонами в змаганнях змішаних команд у швидкісній стрільбі з малокаліберного пістолета на 25 м.

В фіналі українці перемогли представників Чехії Алжбету Дідому і Матея Рампулу - 17:13.

Ще одну медаль – бронзову для України у цьому виді змагань завоювали брат та сестра Павло та Юлія Коростильови.

Нагадаємо, Павло на день раніше завоював медаль аналогічної гідності зі стрільби з швидкісного пістолета з 25 м.