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Україна здобула перше "золото" на чемпіонаті Європи з кульової стрільби

Подвійний п'єдестал українців за один день змагань.

В польському Вроцлаві триває чемпіонат Європи з кульової стрільби

Анастасія Німець і Володимир Пастернак здобули для збірної України перше "золото" на цьому турнірі.

Наші спортсмени стали чемпіонами в змаганнях змішаних команд у швидкісній стрільбі з малокаліберного пістолета на 25 м.  

В фіналі українці перемогли представників Чехії Алжбету Дідому і Матея Рампулу - 17:13.

Ще одну медаль – бронзову для України у цьому виді змагань завоювали брат та сестра Павло та Юлія Коростильови.

Нагадаємо, Павло на день раніше завоював медаль аналогічної гідності зі стрільби з швидкісного пістолета з 25 м.

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