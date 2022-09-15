Магучіх визнана найкращою стрибункою у висоту сезону-2022 за версією World Athletics

В абсолюті Ярослава увійшла в десятку найкращих легкоатлеток світу.

Бронзова призерка Токіо-2020, срібна призерка ЧС-2022, чемпіонка Європи-2022 та переможниця Діамантової ліги Ярослава Магучіх очолила рейтинг кращих стрибунок у висоту за версією World Athletics, повідомляє офіційний сайт організації.

20-річна уродженка Дніпра випередила австралійку Елінор Паттерсон та українку Ірину Геращенко, які посіли місця в трійці лідерів.

У реєстрі найкращих легкоатлеток світу Магучіх розташувалася на восьмій позиції. З небігових видів лише Юлімар Рохас із Венесуели, яка виступає в потрійному стрибку, посіла в абсолюті місце, вище за українку – третє.

А очолює світовий рейтинг ямайська спринтерка Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс. У цьому році вона виграла Діамантову лігу в бігу на 100 м, стала чемпіонкою світу в цій дисципліні і завоювала два "срібла" на ЧС – 200 м і в естафеті 100х4.

Серед сотні найкращих також знаходиться ще одна українка – Марина Бех-Романчук, яка посіла 57-й рядок.

15 найкращих легкоатлеток рейтингу World Athletics