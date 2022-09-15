Костюк вийшла у півфінал парного турніру WTA в Словенії

На турнірі WTA 250 у словенському Порторожі Марта Костюк у парі з чешкою Терезою Мартінцовою обіграли інтернаціональний дует Катерина Александрова (Росія)/Вівіан Хайзен (Німеччина) – 6:4, 7:6 (7-2) і вийшли у півфінал змагань.

Поєдинок тривав 1 годину і 32 хвилини.

За право зіграти у фіналі Костюк та Мартінцова зіграють з переможницями матчу Геррієт Дарт (Велика Британія)/Олександра Панова – Андрія Клепач (Словенія)/Лаура Зігемунд (Німеччина).

Зазначимо, що Костюк у межах цього турніру вже зустрічалася з Александровою на стадії 1/16 фіналу одиночної сітки. Тоді росіянка здобула перемогу – 7:6 (7-5), 5:7, 7:5 і вийшла до 1/8 фіналу, де поступилася співвітчизниці Марти – Лесі Цуренко – 5:7, 6:7 (5-7).

Отже, Костюк взяла в Александрової своєрідний реванш.