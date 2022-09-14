"Брюгге" вийшов у лідери групи В.

Стартував другий тур групового етапу Ліги чемпіонів.

Одна з головних сенсацій відбулася у Порту, де місцевий однойменний клуб приймав "Брюгге" українців Романа Яремчука та Едуарда Соболя.

Забивши чотири "сухі" голи, гості здобули нищівну перемогу.

Взяли участь у розгромі й обидва українці, які вийшли на поле в останню чверть години.

Завдяки цій перемозі бельгійський клуб зі стовідсотковим результатом очолив квартет В. По 3 очки – в активі "Баєра" та "Атлетіко", чий очний поєдинок у Леверкузені завершився перемогою німецького клубу – 2:0.

"Дракони" поки що без очків.