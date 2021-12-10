Визначились усі сіяні та несіяні учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Після зіграного перенесеного через негоду матчу "Аталанта" – "Вільярреал" (2:3) визначились усі 16 учасників плей-оф Ліги чемпіонів.
Максимальну кількість команд делегувала Англія – 4. Мінімальну – Німеччина, Нідерланди та Австрія.
Учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
- Англія (4): Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Челсі
- Іспанія (3): Реал, Атлетіко, Вільярреал
- Італія (2): Інтер, Ювентус
- Франція (2): ПСЖ, Лілль
- Португалія (2): Спортінг, Бенфіка
- Німеччина (1): Баварія
- Нідерланди (1): Аякс
- Австрія (1): Ред Булл Зальцбург.
Жеребкування раунду плей-оф ЛЧ призначено на 13 грудня о 13:00 за Києвом.
Команди, що посіли перші місця, будуть сіяними в 1/8 фіналу, а другі місця – несіяними.
Причому команди з однієї країни на цій стадії турніру не перетинаються.
Сіяні та несіяні команди в 1/8 фіналу