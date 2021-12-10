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Визначились усі сіяні та несіяні учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Жеребкування – 13 грудня.

Після зіграного перенесеного через негоду матчу "Аталанта" – "Вільярреал" (2:3) визначились усі 16 учасників плей-оф Ліги чемпіонів.

Максимальну кількість команд делегувала Англія – 4. Мінімальну – Німеччина, Нідерланди та Австрія.

Учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

  •  Англія (4): Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Челсі
  •  Іспанія (3): Реал, Атлетіко, Вільярреал
  •  Італія (2): Інтер, Ювентус
  •  Франція (2): ПСЖ, Лілль
  •  Португалія (2): Спортінг, Бенфіка
  •  Німеччина (1): Баварія
  •  Нідерланди (1): Аякс
  •  Австрія (1): Ред Булл Зальцбург.

Жеребкування раунду плей-оф ЛЧ призначено на 13 грудня о 13:00 за Києвом.

Команди, що посіли перші місця, будуть сіяними в 1/8 фіналу, а другі місця – несіяними.

Причому команди з однієї країни на цій стадії турніру не перетинаються.

Сіяні та несіяні команди в 1/8 фіналу

Григорій МухінГригорій Мухін
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