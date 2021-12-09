"Реал" взяв кредит на €225 млн для будівництва підземної теплиці на "Сантьяго Бернабеу"

Мадридський "Реал" взяв кредит на 225 млн євро для фінансування розширення робіт, які спочатку не були включені в проект реконструкції стадіону "Сантьяго Бернабеу", повідомляє championat.com з посиланням на офіційний сайт клубу.

Зазначається, що за допомогою нового кредиту терміном на 27 років з фіксованою процентною ставкою 1,53% клуб має намір побудувати велику підземну теплицю на стадіоні, яка не була передбачена при початковому проекті через її складність.

Ця теплиця дозволить автоматично складати газон та зберігати його в оптимальних умовах та в ідеальній формі для використання під час футбольних матчів. Таким чином, кількість заходів, які можна провести, не торкаючись газону, буде максимальною.

Ці умови кредитування є найкращими з тих, що будь-коли існували для довгострокового фінансування в спортивній індустрії. Позика також включає пільговий період для погашення основної суми.

"Реал" закрив цю угоду без будь-яких іпотечних гарантій або фінансових обмежень, які могли б вплинути на звичайне управління клубом.