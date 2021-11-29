На 7-му блоці Бурштинської ТЕС стався вибух, на 8-му спалахнула пожежа
На 7-му блоці Бурштинської ТЕС стався вибух, на 8-му спалахнула пожежа
Померла заступниця Міністра освіти Любомира Мандзій
Померла заступниця Міністра освіти Любомира Мандзій
Китайські інвестори "Мотор Січі" збільшили суму позову проти України до $4,5 млрд
Китайські інвестори "Мотор Січі" збільшили суму позову проти України до $4,5 млрд
Зеленський відповів на петицію Стерненка про заборону на в'їзд для громадян Росії
Зеленський відповів на петицію Стерненка про заборону на в'їзд для громадян Росії
Головний дизайнер Louis Vuitton і засновник Off-White помер у віці 41 року
Головний дизайнер Louis Vuitton і засновник Off-White помер у віці 41 року
У Середземному морі зафіксовано два великі десантні кораблі Росії
У Середземному морі зафіксовано два великі десантні кораблі Росії
ДБР порушило справу після оприлюднення журналістом Бутусовим відео у фейсбуці (оновлено)
ДБР порушило справу після оприлюднення журналістом Бутусовим відео у фейсбуці (оновлено)
Бутусов відреагував на відкриття проти нього кримінальної справи
Бутусов відреагував на відкриття проти нього кримінальної справи
ГоловнаСпорт

Бензема став найкращим французьким бомбардиром в історії

Карім переживає другу молодість.

Бензема став найкращим французьким бомбардиром в історії
Карім Бензема
Фото: EPA/UPG

Мадридський "Реал" зміцнив своє лідерство у чемпіонаті Іспанії, обігравши на "Сантьяго Бернабеу" у рамках 15-го туру "Севілью" – 2:1.

Один із голів записав на свій рахунок Карім Бензема.

Цей гол став для нього історичним, 361-м у кар'єрі. Він дозволив 33-річному Каріму обійти Тьєррі Анрі у списку найкращих французьких бомбардирів.

Бензема забив 295 голів у 577 матчах за мадридський "Реал", а ще 66 результативних ударів припало на його 148 ігор у складі французького "Ліона".

Огляд матчу "Реал" - "Севілья".

"Чудовий матч, команда! Пишаюсь тим, що став найкращим французьким бомбардиром в історії", — написав Бензема на своїй сторінці в "Інстаграмі".

Зазначимо, що за показником "гол+пас" Бензема (11+7) поступається цього сезону в топ-5 ліг Європи лише форварду "Ліверпуля" Мохамеду Салаху (11+8).

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також