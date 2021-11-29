Мадридський "Реал" зміцнив своє лідерство у чемпіонаті Іспанії, обігравши на "Сантьяго Бернабеу" у рамках 15-го туру "Севілью" – 2:1.
Один із голів записав на свій рахунок Карім Бензема.
Цей гол став для нього історичним, 361-м у кар'єрі. Він дозволив 33-річному Каріму обійти Тьєррі Анрі у списку найкращих французьких бомбардирів.
Бензема забив 295 голів у 577 матчах за мадридський "Реал", а ще 66 результативних ударів припало на його 148 ігор у складі французького "Ліона".
Огляд матчу "Реал" - "Севілья".
"Чудовий матч, команда! Пишаюсь тим, що став найкращим французьким бомбардиром в історії", — написав Бензема на своїй сторінці в "Інстаграмі".
Зазначимо, що за показником "гол+пас" Бензема (11+7) поступається цього сезону в топ-5 ліг Європи лише форварду "Ліверпуля" Мохамеду Салаху (11+8).
18 - Solo Mohamed Salah 🇪🇬 (19, 11 goles y 8 asistencias) ha participado en más goles en las cinco grandes ligas europeas esta temporada que el delantero del @realmadrid, Karim Benzema 🇫🇷 (18, 11 goles y 7 asistencias). Oro. pic.twitter.com/0JabbkITGM— OptaJose (@OptaJose) November 28, 2021