Мадридський "Реал" зміцнив своє лідерство у чемпіонаті Іспанії, обігравши на "Сантьяго Бернабеу" у рамках 15-го туру "Севілью" – 2:1.

Один із голів записав на свій рахунок Карім Бензема.

Цей гол став для нього історичним, 361-м у кар'єрі. Він дозволив 33-річному Каріму обійти Тьєррі Анрі у списку найкращих французьких бомбардирів.

Бензема забив 295 голів у 577 матчах за мадридський "Реал", а ще 66 результативних ударів припало на його 148 ігор у складі французького "Ліона".

Огляд матчу "Реал" - "Севілья".

"Чудовий матч, команда! Пишаюсь тим, що став найкращим французьким бомбардиром в історії", — написав Бензема на своїй сторінці в "Інстаграмі".

Зазначимо, що за показником "гол+пас" Бензема (11+7) поступається цього сезону в топ-5 ліг Європи лише форварду "Ліверпуля" Мохамеду Салаху (11+8).